Автошколы попросят ГИБДД выдавать временные права новичкам-водителям

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ГИБДД может начать выдавать временные права начинающим водителям на два года. С таким предложением обратятся к Виктору Нилову представители Союза автошкол Москвы. Также они попросят изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов.

Представители Союза автошкол Москвы встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым в первой половине марта. Они выступят с предложением изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и ужесточить требования к автомобилистам, пишет газета "Известия".

В Союзе отметили, что причиной 80% ДТП в стране является человеческий фактор. Это свидетельствует о низком уровне подготовки водителей. В случае, если глава ГИБДД согласится с аргументами представителей автошкол столицы, то водители, недавно получившие права, должны будут проходить двухлетний испытательный срок. На это время у новичков в вождении будут только временные удостоверения.

Кроме того, для начинающих водителей предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, а также на езду в темное время суток и по автомагистралям.

Также, по замыслу представителей автошкол, водителям придется постоянно возить с собой медсправки. По словам представителя Союза автошкол Москвы Александра Ачкасова, сейчас такая справка нужна только при получении прав, а также при их замене раз в десять лет. При этом, срок действия справки составляет один год, в связи с чем получается, что водитель следующие девять лет может спокойно обходиться без нее. По закону сотрудники ГИБДД могут проверять наличие медсправок только при выдаче водительского удостоверения.

Нововведений группа инициаторов ждет и в программе обучения. В частности, Союз автошкол предлагает добавить тест на умение предвидеть опасность. Здесь речь идет об умении определять "признаки возможного нестандартного развития дорожно-транспортной ситуации, уметь своевременно определять вероятность и степень опасности негативного развития ситуации, способы ее парирования".

Вместе с тем, автошколы подготовили предложения и по изменению методики приема экзаменов. Так, при сдаче вождения необходимо проверять в первую очередь способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины.