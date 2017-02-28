В квартире на Рублевке найдено тело израненного москвича

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Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с колото-резаными ранами живота и черепно-мозговой травмой в квартире на Рублевском шоссе в столице. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины с колото-резаными ранами и травмой головы в квартире на Рублевском шоссе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД России.

"27 февраля в полицию от скорой помощи поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Рублевское шоссе, дом 22. Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаным ранением живота, черепно-мозговой травмой обнаружен труп 51-летнего хозяина квартиры", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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