Восьмиклассница выбросилась из окна 16 этажа в Москве

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Школьница выбросилась из окна 16 этажа жилого дома на улице Маршала Захарова. После случившегося в ее комнате была найдена предсмертная записка. В данный момент проводится проверка по факту смерти восьмиклассницы.

Восьмиклассница скончалась в результате падения из окна своей квартиры на 16 этаже жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел на улице Маршала Захарова.

После случившегося в комнате школьницы была найдена предсмертная записка. В настоящее время проводится проверка по факту смерти восьмиклассницы.

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