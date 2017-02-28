Большинство россиян поддержали введение талонов на продукты

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Сотрудники ВЦИОМ провели опрос среди населения России и узнали, как они относятся к идее введения продовольственных карточек для малоимущих. Согласно результатам исследований, за эту меру выступило 78% опрошенных. При этом, 53% считают, что введение таких талонов может излишне нагрузить бюджет страны.

Большинство граждан России поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Эта цифра равна 78% согласно данным опроса ВЦИОМ. Вместе с тем, 53% опрошенных считает, что их введение может серьезно нагрузить бюджет, пишет газета "Известия".

Также 76% россиян считает, что эта программа поможет поддержать отечественных сельхозпроизводителей. Еще 75% видят основное преимущество здесь для малоимущих, которые смогут полноценно питаться.

Кроме того, 63% респондентов считают, что продовольственные карты можно использовать только на покупку продуктов первой необходимости. Это не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. Также по результатам исследования, 60% опрошенных не ожидают роста цен на продукты.

Организаторы инициативного опроса ВЦИОМ "Спутник" подчеркнули, что на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян, а 26% сказали, что испытывают в них потребность.

Ранее стало известно, что система продовольственной помощи будет работать на базе банковских карт "Мир". Граждане смогут приобрести по ним любые отечественные продукты, за исключением алкоголя и табака. Кроме того, система также рассчитана и на фермеров, которым позволят покупать по этим картам семена и корма для животных.

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