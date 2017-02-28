В Алеппо восстанавливают текстильную фабрику

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В Сирии Российский центр по примирению враждующих сторон провел за минувшие сутки шесть гуманитарных акций. Жителям раздали хлеб и бутилированную воду. Также в районе города Дейр-эз-Зор наши самолеты сбросили на парашютных платформах 20 тонн гуманитарных грузов, полученных по линии ООН.

Руины. По другому фрагменты здания текстильной фабрики в Алеппо назвать сложно. Впервые за пять лет здесь появились рабочие. Не много. Всего несколько человек, готовых восстановить производство, передает "ТВ Центр".

"Я не был на своём заводе пять лет. Я очень сильно соскучился по работе. Сейчас после освобождения Алеппо я с удовольствием вернулся на фабрику. Все это время у моей семьи не было стабильного дохода. Надеюсь, сейчас ситуация улучшится", - рассказал техник текстильной фабрики Алеппо Ахмад Усолья.

Убрать мусор, залить масло и очистить от ржавчины старые станки - это фронт работ на первое время. Также нужно подсчитать, во сколько обойдётся закупка нового оборудования.

"Боевики уничтожили или вывезли 90 процентов оборудования. Второй этаж нашей фабрики они просто сожгли. Кроме того, забрали всё сырьё. Нам всё это нужно закупить, чтобы запустить производство", - отметил инженер Бурж Абу.

Алеппо - текстильная столица не только Сирии. Всего Ближнего Востока. Местный хлопок до войны экспортировался в страны региона и в Европу. Все понимают - потребуется время, чтобы вернуться к прежним объемам производства.

"До войны у нас трудились 150 человек. Мы экспортировали продукцию в разные страны. Сейчас необходимо восстановить производство. У нас ограничена подача электричества и топлива", - сообщил директор текстильной фабрики Рани Бастони.

Огромную фабрику боевики превратили в форпост. Способствовала большая площадь и выгодное положение - хорошо просматриваемая территория. При отступлении террористы применили излюбленный метод - заминировали объект. Первыми уже в мирное время сюда зашли российские саперы.

"При помощи Российского центра по примирению было организовано разминирование, охрана этой территории. Дана возможность директорам заводов начать ремонт и запуск производства", - заявил офицер центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Аблизизов.

Точные сроки запуска производства пока не называются. Однако в администрации Алеппо уже готовят список промышленных объектов, подлежащих восстановлению.

От нитки и иголки до тяжёлой металлургии. Сирийской индустриальной столице ещё предстоит вернуть себе этот утерянный статус.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.