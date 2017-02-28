В ООН прокомментировали признание Россией документов ДНР и ЛНР

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По словам Верховного комиссара ООН, жителям ДНР и ЛНР нужны паспорта, но это не должно мешать выполнению Минских соглашений. Филиппо Гранди отметил, что главной задачей является урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Ранее Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов ДНР и ЛНР.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прокомментировал признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет "Коммерсант".

По словам Гранди, жителям республик нужны паспорта, но это не должно мешать выполнению Минских соглашений. "Я не говорю, что это - такой шаг, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача - добиться урегулирования", - отметил он.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР. Речь идет о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании, а также семейном положении и о технических паспортах и номерах автомобилей. В частности, жители этих республик смогут без виз въезжать на территорию Россию и выезжать с нее.

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