Николай Караченцов переведен в НИИ имени Склифосовского

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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал Николай Караченцов. ДТП произошло накануне вечером в Щелковском районе Подмосковья. Народного артиста РСФСР госпитализировали и позже перевели в одну из столичных клиник. По предварительным данным, актер получил травму головы.

Грузовая газель посреди дороги. Помятое крыло и дверь. Со стороны водителя. Метрах в сорока, на заснеженной обочине - внедорожник. Поврежденная крыша и развороченный бампер. Разбитое ветровое стекло. Явно, от удара головами водителя и пассажира. Казалось бы, обычная авария на зимней дороге. Без тяжелых последствий. Но примерно через час всю страну облетела новость: в иномарке находился Николай Караченцов, передает "ТВ Центр".

"ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать", - сообщил сын Николая Караченцова Андрей.

В тот момент поклонники Караченцова, увидевшие картинку с места аварии в теленовостях, схватились за сердце. 72-летний артист в результате столкновения машин пострадал. Но врачи скоро успокоили. Травмы для жизни не опасные.

Вместе с известным актером в больницу отвезли его супругу, родственницу и сиделку. У женщин просто ушибы. Все четверо в тот злополучный вечер находились в машине. Собирались в кинотеатр.

Грузовая "ГАЗель" и внедорожник, принадлежащий семье Караченцова, столкнулись на перекрестке. В поселке Загорянский. Плохо освещенная дорога. Водитель фургона, не заметил автомобиль Toyota. Начал поворачивать. И в этот момент - удар. Иномарку, за рулем которой находилась супруга артиста Людмила Поргина, занесло. В МВД считают, что аварии виновен водитель "ГАЗели". Был невнимателен. Он задержан. Дает показания. Отделался легким испугом. Кто пострадавшая сторона, водитель грузовика узнал не сразу. После аварии успел только позвонить приятелю.

Николай Караченцов попал в автокатастрофу в тот же день и почти в тот же час, что и 12 лет назад. Первая случилась ночью 27 февраля 2005 года. Николай Петрович был на даче. Спешил вернуться в Москву, обеспокоенный вестью о смерти тещи. Ехал не пристегнутый, превышая скорость. На Мичуринском на обледенелой дороге попал в аварию.

Тогда актер получил тяжелейшие травмы головы. Месяц находился на грани жизни и смерти. Лежал в реанимации, в коме. Перенес несколько сложных операций. В том числе и на головном мозге. Потом долгие годы реабилитации. Постепенно через упорные и изнурительные тренировки и занятия прославленный артист буквально начал вставать на ноги. Учился ходить. Сперва с помощницей. После - уже самостоятельно. Еще несколько лет заново учился говорить. Московская богема в один голос утверждала, что возвращение Николая Караченцова – это все благодаря его супруге Людмиле Поргиной. Она не отходила от мужа ни на минуту. И казалось, всю свою жизнь посвятила ему. Сегодня театральная элита и почитатели таланта актера очень надеются, что Николай Караченцов поправится.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".