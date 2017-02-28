Украина теряет миллиарды долларов из-за транспортной блокады Донбасса

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Из-за транспортной блокады Донбасса, которая длится уже месяц, Украина потеряет 2,5 миллиарда долларов валютной выручки. И лишиться 45 тысяч рабочих мест. Такие данные привели в Федерации металлургов страны. Во вторник заканчивается ультиматум ДНР и ЛНР, которые потребовали от украинских властей разрешить ситуацию. Но они не могут навести порядок даже у себя под носом. В самом центре Киева обрушился мост.

ЧП городского масштаба. Глядя на руины Шулявского моста киевляне едва ли не с удовлетворением говорят - дождались. К счастью, никто не пострадал, лишь несколько машин придавило обломками. В аварийном состоянии путепровод находился уже несколько лет. Но мэр Кличко, осмотрев с фонариком руины, виновных нашел среди тех, с кем давно ведет борьбу, передает "ТВ Центр".

"Год назад тут горели МАФы. Конструкция была повреждена. Ее обследовали и дали заключение, что мост может функционировать и дальше. Сейчас мы не можем дать более полную информацию. Будет проведено новое обследование. Но в целом могу сказать, что транспортная сфера находится в жалком состоянии, в том числе, и в Киеве. Такая же ситуация и под землей - трубы и так далее", - отметил Кличко.

Став мэром, Кличко тут же принялся воевать. Сначала с мобильными кофейнями, потом в МАФами - малыми архитектурными формами, а попросту - торговыми ларьками. Впрочем, вывод, комментируя обрушение моста, все же сделал более глобальный: инфраструктура на Украине в плачевном состоянии. Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как президент Порошенко в Днепре заявил - в городе, наконец, появится метро. Но тут же уточнил: строить его будут в кредит.

"Наконец, завершена процедура формирования ресурсов, с учетом кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития в соответствии с решением парламента, который дал суверенные гарантии. И сегодня у нас есть триста миллионов евро для того, чтобы построить метро в Днепре", - заявил президент Украины.

При этом Порошенко всячески постарались оградить от участников митинга, который в нескольких сотнях метров устроили работники "Днепрметростроя". Первую шахту в городе начали пробивать еще 20 лет назад. Зарплату же людям уже давно не платят. Работают на энтузиазме и понимании: если перестать откачивать воду, часть родного города просто уйдет под землю.

"1 марта будет 7 месяцев, как нам не дают зарплаты. У нас сейчас коммунальные - вот я лично плачу за газ две тысячи - частный дом у меня. Куда, как можно выжить?" – говорит работница "Днепрметростроя" Татьяна Осмаловская.

Выживать скоро, судя по всему, предстоит и десяткам тысяч работников металлургической промышленности Украины. Устроив транспортную блокаду Донбасса, радикалы лишили заводы не только угольного топлива, но и сырья. В перспективе это может обернуться потерей 30 миллиардов гривен в доход бюджета, а также рынков сбыта, в том числе в Европе. К тому же, половина украинских ТЭЦ работает на антраците. Вероятно, и об этом пойдет речь на открывающемся во вторник в Киеве энергетическом форуме. Впрочем, решить проблемы власти пытаются уже месяц, но дальше слов дело пока так и не идет. В свою очередь в Донбассе действовать решили кардинально - руководство ДНР заявило, если до первого марта блокада не будет снята, все предприятия из-под украинской юрисдикции будут переведены под республиканский контроль.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".