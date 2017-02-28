Более 750 тыс. жителей остаются в Мосуле под контролем боевиков ИГ

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В Мосуле под контролем боевиков ИГ остаются более 750 тысяч мирных жителей. Город находится на грани гуманитарной катастрофы из-за крайне высоких цен. Люди пытаются покинуть свои дома, однако под огнем артиллерии и танков сделать это удается лишь единицам.

В иракском Мосуле более 750 тысяч жителей остаются в осажденных боевиками районах. Эти данные опубликовали на сайте информационного центра ООН, передает "ТВ Центр".

"Всемирная продовольственная программа отмечает, что в западной части Мосула, некоторые районы которого все еще удерживаются боевиками ИГ (организация запрещена в России), насчитывается примерно 750 тысяч жителей. Сотрудникам ВПП удалось связаться с семьями, которые находятся внутри города. Они сообщают, что цены на продукты слишком высоки. Многие товары невозможно достать. Из-за активизации боевых действий жители города боятся покидать свои дома, что также ограничивает их возможности приобрести продукты питания хотя бы для детей", - говорится в сообщении.

Согласно статье, город находится на грани гуманитарной катастрофы. Самая сложная обстановка в настоящее время на западе Мосула. Во многих районах не хватает еды и воды. Те продукты, которые завозят в город, невозможно купить из-за крайне высоких цен.

Жители пытаются покинуть свои дома, однако под огнем артиллерии и танков сделать это удается лишь единицам. Гуманитарных коридоров для эвакуации до сих пор нет. Западная пресса отказывается признавать очевидные факты чрезвычайной ситуации. Большинство изданий отмечают лишь то, что спецоперация по освобождению Мосула затянулась.