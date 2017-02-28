Из-за мощного циклона на Камчатке отменили занятия в школах

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Непрекращающиеся снегопады и шквалистый ветер – уже больше недели Камчатка находится во власти мощного циклона. Отменены занятия в школах, на дорогах огромные сугробы. Передвигаться по городу сложно и жителям Оренбурга - из-за резкого потепления на улицах огромные лужи, которые к вечеру превращаются в каток.

Через полутораметровые сугробы жители Камчатки прокладывают путь к подъездам многоэтажек. Полуостров вторую неделю находится во власти мощного циклона. Сильные порывы ветра и мощный снегопад. За считанные дни здесь выпала месячная норма осадков. В некоторых районах спасатели предупреждают об опасности схода лавин. У камчатских школьников - внеплановые каникулы. Работа аэропорта несколько суток была парализована. Его засыпало снегом настолько, что пришлось отменять рейсы. Спасатели рекомендуют жителям Камчатки соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить выезд за пределы населенных пунктов, передает "ТВ Центр".

"Происшествий в ходе прохождения циклона на Камчатке не зарегистрировано. Нарушений теплоснабжения, электроснабжения и связи, происшествий на социально значимых и на потенциально опасных объектах в ходе прохождения циклона по территории Камчатского края не зарегистрировано. В течение вечера 27 февраля и в ночь с 27 на 28 февраля спасатели осуществляли мониторинг дорожной обстановки в тех районах, которые попали под воздействие циклона", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Максим Лепешин.

Непогода испытывает на прочность и жителей Оренбурга. По местным улицам ни проехать, ни пройти. Обильные снегопады обернулись для оренбуржцев транспортным коллапсом. Добавил хлопот гололед. Здесь введен режим ЧС. Коммунальщики трудятся в усиленном режиме, правда, только по ночам.

Снежные заносы в городе сменились резким потеплением. Талые воды затопили городскую канализацию. Нечистоты хлынули прямо в дома оренбуржцев. Местным жителям пришлось справляться с разливом сточных вод самостоятельно - с помощью ведер и тряпок.

Юлия Степина, "ТВ Центр".