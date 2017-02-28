Житель Ставрополья оставил без света два населенных пункта. Видео

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Житель Ставропольского края устроил диверсию, в результате которой без электричества остались сразу два населённых пункта.

В Сети появились кадры, на которых мужчина забирается на ставропольскую подстанцию и повреждает оборудование. Таким радикальным и небезопасным способом он попытался отомстить сотрудникам ЖКХ, передает "ТВ Центр".

Как выяснилось, ранее у жителя Ставрополья отключили электричество за неуплату. Очевидцы преступления срочно обратились в дежурную часть краевого МВД. На место прибыли правоохранители и задержали нарушителя. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.