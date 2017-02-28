Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Он выступал в тройке нападающих с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. По словам министра спорта Павла Колобкова, его уход является огромной потерей для всего отечественного спорта.

Знаменитый хоккеист сборной СССР Владимир Петров скончался на 70 году жизни. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА, за который выступал двукратный олимпийский чемпион.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, уход Петрова является огромной потерей для всего отечественного спорта. "Владимир Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем, который успешно реализовывал проекты в области массового и детско-юношеского хоккея", - приводит его слова ТАСС.

Между тем, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что похороны Владимира Петрова должны пройти 2 марта.

Владимир Петров выступал в легендарной армейской тройке нападающих с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Он являлся воспитанником московских "Крыльев Советов", за которые дебютировал в 1965 году в возрасте 18 лет. Когда ему было 20 лет, тренер Анатолий Тарасов пригласил его в ЦСКА. С этим клубом он стал 11-кратным чемпионом СССР.

Также Владимир Петров выступал за национальную команду Советского Союза. В ее составе он завоевал золотые медали Олимпиады 1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке. Кроме того, он девять раз становился чемпионом мира и являлся участником Суперсерий со сборной Канады 1972 и 1974 годов.

В последнее время он был членом Наблюдательного совета ЦСКА и президентом клуба юных хоккеистов "Золотая шайба".