В Калифорнии 4 человека погибли в результате падения самолета

Теги: сша самолет авиакатастрофа Происшествие

Легкомоторный самолет упал на жилые дома в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли четыре человека. В настоящее время специалисты национального управления транспортной безопасности устанавливают причины катастрофы.

По меньшей мере четыре человека погибли в американском штате Калифорния в результате авиакатастрофы. Легкомоторный самолет "Цессна-310" упал на жилые дома, передает "ТВ Центр".

Всего на борту было пять человек. Семья возвращалась в Сан-Хосе из аэропорта Риверсайд. При этом ребенок, который находился в самолете, отделался незначительными травмами. При ударе о дом, девочку выбросило из кабины. По дороге в больницу она была в состоянии разговаривать со спасателями.

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета, примерно в километре от аэропорта. Среди пострадавших, по меньшей мере, один житель дома, на который упала "Цессна". Он был доставлен в больницу. Всего разрушено два дома и еще несколько соседних строений получили повреждения. Причины катастрофы выясняют специалисты национального управления транспортной безопасности.