МВД задержало хакеров, похитивших из банков более 100 млн рублей

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Сотрудники МВД и Росгвардии задержали группу хакеров, похитивших из российских банков более 100 миллионов рублей. Для этого они использовали троянские программы. Один из подозреваемых заключен под стражу. Трем остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники МВД задержали четверых россиян, проживающих в Москве и Подмосковье. Они занимались хищением средств при помощи троянских программ, которые позволяли удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц. Таким способом эта группа получила более 100 миллионов рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники заразили вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, которые находятся в разных городах. Для этого они создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки и "использовали методы социальной инженерии".

В операции по пресечению деятельности группы участвовали оперативники Управления "К" МВД России, сотрудники МУ МВД России "Раменское", а также ОМОН "Зубр" ЦСН СР Росгвардии, передает портал Life. Во время обысков удалось обнаружить 46 SIM-карт различных операторов, 34 банковские карты, примерно 20 компьютеров, а также записи о поступлении и распределении похищенных средств.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".