В Ревде стая бродячих собак загнала детей на горку

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В Свердловской области прокуратура взяла под контроль ситуацию с отловом бродячих собак после скандального инцидента в городе Ревда. Бездомные животные напугали маленьких детей, которым пришлось спасаться от стаи на горке. Видео вызвало широкое обсуждение. Местные жители уверяют - это не единичный случай.

Замерзшие, перепуганные, на вид не больше 5-7 лет. 20 минут малыши укрываются на детской горке от стаи бродячих собак. Те бродят неподалеку и даже не думают уходить. Все это в разгар рабочего дня, вокруг ни единого прохожего. Кадры из окна собственной квартиры сделала Светлана Романчук, как сама себя называет гражданская активистка. Интернет тут же запестрил едкими комментариями: почему, мол, сама не пришла на помощь детям? Но ведь отгоняла собак и не раз. Проблема, уверяет, куда глобальнее. С бродячими животными жители Ревды остались один на один, передает "ТВ Центр".

В начале февраля в соседнем районе собаки загрызли семилетнюю девочку. Сейчас весна, животные становятся агрессивными, сбиваются в стаи. Самое время для отлова, поясняют специалисты. Это обязанность городской администрации. Она, как правило, заключает контракт с питомником. Денег на это, часто не хватает, да и желающих работать по городским тендерам не так уж много. В Ревде такого контракта пока нет.

В зоологии чиновники, видимо, специалисты, а вот бюджетный кодекс плохо читали. Прокуратуру, в частности, заинтересовало, как же осваиваются средства, выделенные на отлов животных из областного бюджета.

Горожане тем временем боятся выходить на улицы. Вот, например, пенсионерка, завидев стаю собак, вынуждена менять свой маршрут. Люди и животные вышли на тропу войны. А в администрации по-прежнему работают с документами, на сайте опубликовали памятку, как же вести себя при встрече с агрессивными собаками. Главное, уверяют, не паниковать.

Матвей Шестаков, Сергей Мингастинов, "ТВ Центр".