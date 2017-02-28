Подозреваемые в убийстве москвича в квартире на Рублевке задержаны

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В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в квартире на Рублевском шоссе. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков один из гостей нанес хозяину жилища не менее пяти ударов ножом в область туловища. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время установлены и задержаны подозреваемые в убийстве москвича в квартире на Рублевском шоссе. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя СК России по столице Юлия Иванова.

"По предварительным данным, в указанной квартире компания из трех человек распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, один из гостей нанес 50-летнему хозяину квартиры не менее пяти ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в квартире на Рублевском шоссе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами живота и черепно-мозговой травмой.

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