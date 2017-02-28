СМИ сообщили об отказе Москвы выдать Сеулу "убийц" Ким Чен Нама

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Российская сторона отказалась производить задержание четверых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. СМИ узнали, что Сеул просил не дать возможным преступникам, покинувшим Малайзию сразу после покушения, вернуться в Северную Корею через территорию России. Однако Москва якобы отклонила это ходатайство из-за недостаточности улик на начальной стадии расследования.

Россия не задержала четырех подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына по просьбе Южной Кореи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету JoongAng Ilbo.

Издание отмечает, что четверо граждан Северной Кореи покинули Малайзию, в которой произошло убийство, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

В итоге Сеул попросил Москву сообщить о местонахождении подозреваемых, а также задержать их для проверки личности. Тем не менее, российская сторона отклонила это ходатайство из-за недостаточности улик на начальной стадии расследования.

Ранее представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи заявил, что в убийстве Ким Чен Нама виновно правительство Северной Кореи. В частности, четверо подозреваемых являются сотрудниками органов госбезопасности КНДР, а еще двое - работниками МИД.

Покушение на старшего брата Ким Чен Ына произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Две женщины брызнули в лицо своей жертве неизвестной жидкостью. Он почувствовал себя плохо и скончался по дороге в больницу.

Последующая экспертиза установила, что причиной смерти Ким Чен Нама стало отравляющее вещество. В его организме был обнаружен высокотоксичный химикат нервно-паралитического действия типа VX, который классифицируется ООН, как химическое оружие массового поражения.