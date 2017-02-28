В МИД сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа

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Практическая подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась. Об этом рассказал замглавы российского МИД Виктор Рябков. При этом он отметил, что понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что практическая подготовка личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запущена. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Хочу сразу сказать, что понимание относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - отметил Рябков во время выступления в Госдуме.

При этом замминистра отметил, что на нынешнем стартовом этапе диалога с новой администрацией сложно делать выводы о том, как дальше пойдет работа по конкретным вопросам. "Прогнозы на перспективу станут, наверно, возможны, когда мы увидим практические действия Вашингтона. По ним и будем судить по степени реальной заинтересованности американских коллег в поиске точек соприкосновения", - отметил Рябков.

Дипломат также подчеркнул, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны. По его словам, альтернативы улучшению двусторонних отношений нет.

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