Росздравнадзор начал проверку по факту смерти ребенка в Москве

Теги: проверка Происшествие москва смерть болезнь ребенок

Сотрудниками Росздравнадзора будет проведена проверка по факту смерти ребенка после того, как врачи скорой отказались его госпитализировать. Пятилетний мальчик умер из-за осложнения при ротавирусной инфекции.

Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти пятилетнего мальчика после того, как врачи скорой помощи отказались его госпитализировать. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в Москве, который скончался дома из-за осложнения, развившегося на фоне ротавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы ребенок скончался в результате обострения при ротавирусной инфекции. За день до смерти его осматривали медики и отказались госпитализировать.

Читайте также:

МВД задержало хакеров, похитивших из банков более 100 млн рублей

Восьмиклассница выбросилась из окна 16 этажа в Москве

В квартире на Рублевке найдено тело израненного москвича

В Москве ребенок умер после отказа врачей его госпитализировать