Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"

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Глава Внешэкономбанка и президент ПФК ЦСКА подписали соглашение о присвоении стадиону клуба нового названия. В скором времени спортивный объект будет носить имя "ВЭБ Арена". Точную дату переименования арены назовут позднее.

Стадион футбольного клуба ЦСКА в Москве в скором времени получит название "ВЭБ Арена". Об этом сообщает "Интерфакс". Соответствующее соглашение было подписано главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером.

"ВЭБ Арена" - это не только проект спортивной инфраструктуры, но и проект инфраструктуры города. В комплекс входит и гостиница, и большой коммерческий офисный центр, и стадион, и спортивная школа, то есть это проект и социальной инфраструктуры", - отметил Горьков. По его словам, точная дата переименования арены будет объявлена позднее.

В России это не первый случай присвоения имени спонсора спортивному объекту. В частности, стадион футбольного клуба "Спартак" в Москве имеет название "Открытие Арена" благодаря соглашению с одноименным банком. Кроме того, строящийся спортивный комплекс "Динамо" в Петровском парке будет носить имя "ВТБ Арена".

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