"Ярсы" прибыли в Алабино для подготовки к параду 9 Мая

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Во вторник ночью воткинские ракетные комплексы "Ярс" прибыли на подмосковный полигон "Алабино". Там они будут готовиться к Параду Победы на Красной площади 9 мая.

На полигон Алабино прибыли межконтинентальные баллистические мобильные ракетные комплексы "Ярс" для подготовки к параду 9 Мая. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Колонна мобильных пусковых комплексов преодолела 400-километровый маршрут от города Тейково Ивановской области. Часть пути тягачам пришлось пройти по федеральной трассе М7, миновать 19 мостов и 60 сложных участков. В завершении пути установки проследовали по МКАД в сторону Алабино. Для военных подготовка к Параду началась ещё в Иваново. По их словам, отбор был очень серьёзным.

"Проводились специальные отборы, вождение специальное проходило, на маршах специальных участвовали, подготавливали к этому тяжелому маршу, все механики, водители подготовились, все готовы. Для меня этот марш первый, тяжелый, но все равно готов и горжусь, что участвую на Параде 9 мая", - рассказал старший механик-водитель Сергей Школьный.