Жители Троицкого округа могут проверить свое здоровье рядом с домом

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Медицинская помощь - с колёс. Жители Троицкого округа столицы могут проверить своё здоровье и получить совет квалифицированного специалиста прямо рядом с домом и совершенно бесплатно. Каждый будний день к ним теперь выезжают специальные мобильные комплексы, где врачи и принимают пациентов. При желании там можно даже пройти полноценную диспансеризацию: машины оснащены всем необходимым оборудованием.

Такого "Кузнечика" найти можно не в траве, а в самых людных местах населенных пунктов. Мобильный медицинский комплекс свое название получил от головного учреждения - больницы "Кузнечики". Именно его специалисты оказывают помощь пациентам, что называется, с колёс. Мобильный комплекс разворачивается всего за 10 минут. Главное, подключиться к источнику питания, а дальше передвижные кабинеты легко складываются в больничный интерьер, передает "ТВ Центр".

Такие комплексы начали работать несколько лет назад по инициативе столичного правительства. Цель - обеспечить качественным медицинским обслуживанием даже самые отдаленные районы Москвы.

"При присоединении Новой Москвы не везде есть большие, крупные больницы в такой шаговой доступности и поэтому мобильные комплексы выполняют где-то функцию даже стационаров", - рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Больница "Кузнечики" Юлия Карогодина.

Попасть на прием к терапевту, офтальмологу или лору. Теперь все это можно сделать рядом с собственным домом. Таких мобильных медицинских комплексов всего пять: лечебно-диагностический для взрослых, педиатрический для детей, стоматологический, мобильный комплекс КТ, а также рентгенодиагностический, где можно пройти мамологическое обследование или сделать флюорографию.

Каждый визит "Кузнечика" пациенты ждут с нетерпением - выстраиваются в очередь. Ведь здесь можно получить обследование быстро, а главное бесплатно.

Основная задача таких передвижных комплексов - обязательная диспансеризация населения и профилактика серьезных заболеваний. В самые разные районы Москвы такие "Кузнечики" выезжают каждый будний день. И за 6 часов работы здесь успевают пройти обследование или получить консультацию врача около сотни пациентов.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Иван Перминов, "ТВ Центр", Москва.