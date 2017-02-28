Сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозке детей в машинах

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Сотрудники ГИБДД во вторник проверили, как родители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. И обнаружили довольно много нарушителей, которые подвергают своих чад серьёзной опасности. Ребёнка до 12 лет можно перевозить в машине только в специальном кресле. Стандартные ремни безопасности рассчитаны на человека ростом от полутора метров и оказываются бесполезными и даже вредными для маленьких пассажиров.

Восемь утра. У каждой московской школы в это время скопление машин. Родители привозят детей на учебу. Здесь же во вторник и сотрудники ГИБДД проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки маленьких пассажиров, передает "ТВ Центр". Оказывается, не всегда.

У всех водителей одна и та же отговорка - дом совсем рядом со школой, ехать буквально минуту, поэтому смысла усаживать детей в кресла и пристегивать, как они считают, нет. На самом деле все, разумеется, совсем не так. В первую очередь детские устройства в машине нужны для того, чтобы ребенок сидел высоко и ремень безопасности не висел у него над головой, а действительно фиксировал. А сколько времени предстоит провести в пути - минуту или час - по правилам дорожного движения неважно.

В автокреслах или удерживающих бустерах должны ездить все дети, не достигшие 12 лет, вне зависимости от длительности поездки. Кроме того, если водитель хочет посадить ребенка на переднее сидение, он должен отключить подушки безопасности. Ведь удар от подушки тоже может малышу серьезные травмы.

Нарушителям пришлось заплатить штрафы - 3 тысячи рублей. Но материальные убытки, это еще не самое страшное из того, что могло произойти в случае нарушения установленных правил.

Елизавета Родина, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".