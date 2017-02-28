В Алтуфьево появились снежные скульптуры льва, зайца и медведя

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В одном из дворов на Череповецкой улице появились снежные скульптуры льва, зайца и медведя. Их создавала своими руками одна из местных жительниц. Местные жители восхищаются ее работами, называя женщину "гением" и "талантом".

Снежные скульптуры, как символ последнего дня зимы. В Алтуфьево решили оставить память об уходящих морозных днях. Один из дворов на Череповецкой улице теперь украшают гигантский лев, заяц и медведь, который спрятался за деревом, передает "ТВ Центр".

Это лишь часть ансамбля, который одна из местных жительниц создавала своими руками во время прогулок с ребенком. При этом у Маргариты Аверченковой нет специального художественного образования. Она признается, что снежные фигуры лепила по велению души. Технологию вспомнила из своего детства. Двухлетний Артур тоже помогал лопаткой.

Многие думают, что женщина изобразила сказочные персонажи, но оказалось, это просто плоды фантазии. Местные жители восхищаются работами Аверченковой. Они называют ее "гением"и "талантом".