Медведев: дефицит региональных бюджетов уменьшился почти в 15 раз

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Дефицит региональных бюджетов в прошедшем году уменьшился почти в 15 раз. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами в Сочи.

Дмитрий Медведев во вторник рассказал о сокращении дефицита региональных бюджетов. Значительно сократилось число регионов, где госдолг превышает доходы. По словам премьера, чтобы решить долговую проблему необходимо продолжить практику выделения бюджетных кредитов, сообщает "ТВ Центр".

Дмитрий Медведев отметил: в следующем году общий объем субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств будет увеличен ещё на 100 миллиардов рублей. Премьер также поднял вопрос особой поддержки регионов и частных инвестиций.

"Конечно, мы будем поддерживать тех, кто добивается наилучших результатов. Начиная с прошлого года, мы выделяем гранты, тем регионам, которые достигли наивысших показателей. По динамике экономического роста и по привлечению частных инвестиций. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что привлечение частных инвестиций остается ключевым показателям нашей работы. В целом на эти цели мы планируем в текущем году направить 20 миллиардов рублей", - заявил Медведев.