Неизвестные на микроавтобусе похитили мужчину в Москве

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Шестеро неизвестных насильно посадили мужчину в микроавтобус Volkswagen на проспекте Мира и скрылись. В настоящее время полиция ввела план "Перехват" в столице.

На проспекте Мира в столице шестеро неизвестных похитили мужчину. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Шестеро неизвестных на проспекте Мира насильно посадили человека в микроавтобус марки Volkswagen темного цвета и скрылись", - говорится в сообщении.

В настоящее время для розыска злоумышленников правоохранительные органы ввели план "Перехват.

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