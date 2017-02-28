Владимир Путин прибыл в Киргизию

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Сотрудничество России и Киргизии обсуждают во вторник на высшем уровне в Бишкеке, куда с официальным визитом прибыл Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с официальным визитом в Киргизию. Делегацию нашей страны в своей резиденции встречал Алмазбек Атамбаев, сообщает "ТВ Центр".

Оркестр исполнил государственные гимны, лидеры прошли вдоль почетного караула и отправились на переговоры. Сначала - в узком составе. Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за приглашение и отметил, что отношения между Москвой и Бишкеком развиваются поступательно.

Позже к переговорам присоединились члены делегаций. На повестке - торгово-экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество России и Киргизии. А также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. В этом году установлению дипломатических отношений между двумя странами исполняется 25 лет.

Путин: За это время пройден огромный путь развития отношений. Многое сделано, путь непростой, становления государственности проходит непросто. Во многих республиках. Мы очень рады стабилизации ситуации, рады, как развивается процесс демократического становления страны. Мы очень рады возможности сегодня встретиться, поговорить о планах, сверить часы, сделать все, чтобы все предварительные наметки были реализованы.