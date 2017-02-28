Девочка потеряла сознание в школе Зеленограда и скончалась

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Ученица одного из лицеев Зеленограда почувствовала себя плохо и потеряла сознание во время перемены. Девочку госпитализировали, но она скончалась, несмотря на помощь врачей. Сотрудники следственных органов ГСУ СКР по Москве проводят доследственную проверку.

Трагедия произошла в одном из лицеев Зеленограда. Ученица почувствовала себя плохо и потеряла сознание во время перемены. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Приехавшие на место происшествия врачи госпитализировали школьницу, однако она скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Инцидент произошел 27 февраля, передает сайт СКР по столице.

По этому факту сотрудники следственных органов Главного следственного управления СКР по Москве проводят доследственную проверку. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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