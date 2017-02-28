Москва обвинала Конгресс США в экономической блокаде России

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Конгресс США пытается организовать экономическую блокаду России, заявил замглавы МИД Виктор Рябков. По его словам, "недоброжелатели "изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях" Москвы и Вашингтона.

Действия Конгресса США можно охарактеризовать как попытку организации экономической блокады Москвы, заявил замглавы МИД России Виктор Рябков.

Во время выступления в Госдуме дипломат подчеркнул, что законопроект членов Конгресса может не дать президенту США Дональду Трампу смягчить санкции, направленные против России, передает "Российская Газета". По его словам, "недоброжелатели "изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях".

Он также отметил, что сейчас "эта затея варится в аппаратах профильных комитетов конгресса", но принятие такого закона исключать нельзя. "Мы понимаем, что Трампу и его назначенцам нужно время, чтобы отладить работу внешнеполитического блока и уточнить приоритеты. Но все сигналы, приходящие из Вашингтона, мы внимательно анализируем, фиксируем и учитываем. Судить будем исключительно по делам", - сказал дипломат.

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект, который затрудняет снятие санкций против России. Для того чтобы закон вступил в силу, его должны принять обе палаты Конгресса, а затем документ должен подписать Трамп. Сам президент может наложить вето, но, по словам Рябкова, американские законодатели в принципе способны преодолеть его.

В случае принятия закона, Трампу, при желании снять санкции с Москвы, придется направить сенаторам письмо, в котором он должен будет разъяснить необходимость таких мер.

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