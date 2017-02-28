ГИБДД проверит видеоролик с дрифтом BMW недалеко от МГУ

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Столичная Госавтоинспекция начала проверку видеоролика, на котором две иномарки совершают опасные маневры на проезжей части в районе Воробьевых гор. В интернет его выложил Максим Амирсаланов, известный как друг мажоров на Gelandewagen. В настоящее время полиция выясняет дату съемки и всех участников дрифта.

Госавтоинспекция Москвы начала проверку видеоролика, на котором два автомобиля BMW M5 дрифтуют на проезжей части в районе Воробьевых гор, передает "ТВ Центр".

В интернет видеоролик выложил 22-летний Максим Амирсаланов, известный еще как друг мажоров на Gelandewagen. На кадрах видно, как два BMW вылетают в поток между другими автомобилями и делают несколько опасных разворотов. Такое вождение Амирсаланов подписал как "Кружимся в танце", а пользователи добавили: "Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением".

В настоящее время полицейские выясняют когда была сделана съемка и кто принимал участие в опасном заезде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.