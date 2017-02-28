В Москве более 1,6 тыс. зданий отключат подсветку во время "Часа Земли"

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Москва примет участие в крупнейшей экологической акции "Час Земли". Свыше 1,6 тысячи зданий планируют отключить подсветку на один час 25 марта. Кроме того, в поддержку этой акции пройдет велопробег, маршрут которого пока уточняется.

Российская столица примет участие в крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В настоящее время более 1,6 тысяч зданий планируют отключить подсветку на один час в рамках этой акции. В поддержку "Часа Земли" также пройдет велопробег, маршрут которого пока уточняется.

Кроме того, на площади возле памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице пройдет флешмоб в поддержку экологической акции. В нем будут участвовать школы, которые стали победителями и лауреатами конкурса "Экологический флешмоб – 2017".

Девиз предстоящей экологической акции - "Меняй себя, а не планету". Главной темой же станет ответственность каждого человека.