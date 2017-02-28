В Париже студенты вышли на митинг против произвола полиции

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Студенты и ученики старших классов устроили беспорядки на улицах Парижа. Они переворачивали и поджигали мусорные баки. Таким образом они протестовали против произвола полиции.

В Париже школьники и студенты вышли на митинг против полиции. Вокруг некоторых учебных заведений строили настоящие баррикады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Молодые люди вели себя агрессивно. Ранение в голову получил директор лицея. В него кинули бутылку. Волнения были и в окрестностях Парижа. Ученики согласовывали свои акции в социальных сетях.