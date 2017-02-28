Путин рассказал, при каких условиях закроет базу в Киргизии

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Президент России Владимир Путин заявил, что база Кант в Киргизии будет закрыта в том случае, если Бишкеку больше не потребуется помощь Москвы. При этом российский лидер подчеркнул, что тема расширения воинского контингента на этой базе в разговоре с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым не обсуждалась.

База Кант в Киргизии будет закрыта в том случае, если Бишкеку больше не потребуется помощь Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, передает ТАСС.

"Если когда-то Киргизия скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил российский лидер.

При этом вопрос расширения российского воинского контингента на базе Кант не обсуждался, подчеркнул Путин. Вместе с тем, он отметил, что готов обсудить данную тему, если киргизская сторона сочтет это необходимым. Российский лидер добавил, что наличие российской военной базы "связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии".

Кроме того, Владимир Путин отметил, что у Москвы нет лишних возможностей, чтобы содержать военные базы за рубежом. "Имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы", - подчеркнул он.

Авиабаза Кант является военным аэродромом. Она расположена в Чуйской области Киргизии.

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