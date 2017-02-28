Пьяные мужчины вызвали скорую для сбитого котенка

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Двое пьяных жителей Владикавказа получили штраф за ложный вызов скорой помощи. Мужчины позвонили в скорую и сообщили о ДТП на одной из улиц города, в результате которого есть пострадавшие. Прибывшие на место медики, обнаружили на месте аварии сбитого котенка. Серьезных травм он не получил и быстро сбежал.

Двое пьяных мужчин вызвали скорую помощь для сбитого котенка. Инцидент произошел во Владикавказе, сообщает "МИР24".

Мужчины позвонили в скорую помощь и сообщили о ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Прибывшие на место медики обнаружили двух пьяных осетинцев и котенка. Сотрудники скорой вызвали полицию. Нетрезвых нарушителей доставили в отделение, где оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии, котенок в результате аварии серьезных травм не получил и скрылся с места ДТП.

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