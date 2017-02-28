Турчинов: украинской армии хватит месяца на зачистку Донбасса

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Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что вооруженные силы способны очистить Донбасс от ополченцев за один месяц. Однако, по его словам, "это не будет блицкриг", и быстрого завершения боевых действий ждать не стоит.

Украинские вооруженные силы способны освободить Донбасс от ополченцев за месяц. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса", - сказал он.

При этом, по словам главы СНБО, "блицкрига" на юго-востоке страны не будет, и рассчитывать на быстрое завершение боевых действий не стоит.

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