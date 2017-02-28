В Госдуме призвали отмечать День защитника Отечества в августе

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В партии ЛДПР предложили перенести празднование Дня защитника Отечества с февраля на август. Как рассказал депутат Иван Сухарев, таким образом страна вернется к своим традициям.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Иван Сухарев считает, что празднование Дня защитника Отчества должно происходить не 23 февраля, как сейчас, а 29 августа. Парламентарий напомнил, что до революции День памяти русского воинства отмечали именно в эту летнюю дату.

"Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", – приводит его слова "Российская газета".

Депутат также указал, что россияне получат возможность отдохнуть в теплое время года.