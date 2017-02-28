В Москве задержаны пятеро приезжих, угнавших два автомобиля

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Столичные полицейские задержали пятерых приезжих, которые угнали два автомобиля общей стоимостью 3 миллиона рублей. Злоумышленники похитили транспортные средства с неохраняемых парковок, используя приспособления кустарного производства. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Правоохранительные органы задержали пятерых участников этнической преступной группы, которые подозреваются в краже двух автомобилей общей стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД России Юрия Титова.

"В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица похитили их автомобили с неохраняемых стоянок, расположенных по разным адресам. В тот же день на Ленинградском шоссе сотрудники Московского уголовного розыска совместно с другими службами задержали подозреваемых", - сказал Титов.

По его словам, преступники угнали автомобили, используя средства кустарного производства. В настоящее время украденные машины возвращены владельцам. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

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