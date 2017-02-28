Певца Митю Фомина лишили водительских прав на 1,5 года

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Экс-солист музыкальной группы Hi-Fi Митя (Дмитрий) Фомин лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Этот вердикт подтвердили в Головинском суде столицы.

Пресс-секретарь Головинского суда Александра Евдокимова рассказала ТАСС о приговоре, вынесенном бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину за управление автомобилем в нетрезвом виде.

"Головинский суд сегодня оставил без изменения постановление судебного участка мирового судьи 67 района Левобережный от 22 декабря 2016 года в отношении Фомина, а апелляционную жалобу его защиты - без удовлетворения", - сказала она.

По словам Евдокимовой, певец не явился на рассмотрение жалобы, а суд в присутствии его защитников огласил решение, которое вступило в законную силу.

Митя Фомин был остановлен сотрудниками ДПС в августе 2016 года. Первоначальная экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови музыканта, однако следующая проверка подтвердила наличие наркотических веществ в его организме.