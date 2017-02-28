Пенсионерки атаковали участников блокады Донбасса

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Участники блокады железнодорожных путей Донбасса оказались атакованы группой неизвестных. В штабе блокады отмечают, что среди нападавших есть пенсионерки. В результате полиция задержала 37 человек.

Группа неизвестных попыталась силой снять блокаду с железной дороги на станции Кривой Торец в Донбассе, чтобы разблокировать поставки угля.

В сообщении так называемого штаба блокады в Facebook отмечается, что среди нападавших присутствуют пенсионерки. По другим данным, пожилые женщины стоят рядом с местом происшествия для прикрытия. Также отмечается, что атаковавшие редут люди пытаются захватить тепловозы с углем, передает ТАСС.

Между тем, по данным сайта "112 Украина", полиция задержала 37 человек во время атаки на участников блокады.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков попросил руководителей так называемого АТО принять решение для снятия блокады Донбасса.

Блокада железнодорожных путей, соединяющих самопровозглашенные ДНР и ЛНР с Украиной началась 26 января. Ее инициаторами стали люди, называющие себя ветеранами АТО.

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