Последний день февраля стал самым теплым с начала зимы

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Последний день зимы стал самым теплым с начала года. Воздух в столице прогрелся до плюс 4,2 градуса. 1 марта в Москве будет еще теплее — до плюс пяти.

28 февраля стал самым теплым с начала года и календарной зимы. Как сообщили в Гидрометцентре, воздух в столице прогрелся до плюс 4,2 градуса.

Однако побить абсолютный максимум последнего дня зимы погоде не удалось. Он был установлен в 1998 году, когда в столице было плюс 6,2 градуса.

В первый день весны, по прогнозам синоптиков, будет еще теплее — столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов, сообщает TVC.RU.