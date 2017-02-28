Жительница Белгорода воспользовалась полицией в качестве такси

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Девушка придумала историю с кражей сумки, чтобы добраться до дома на полицейской машине. Она вместе с подругой возвращалась из села, не имея с собой денежных средств на такси. Полицейские сначала поверили в историю с кражей, однако затем установили, что никакого преступления не было. Девушке назначили 240 часов обязательных работ за ее проступок.

Жительница Белгорода позвонила в полицию и придумала историю с кражей сумки, чтобы добраться до дома. Об этом сообщает портал Life.

Отмечается, что она вместе с подругой возвращалась из села в Яковлевском районе в город Строитель. При этом у них не было денежных средств для оплаты такси и девушки решили добраться до дома с помощью полиции. Одна из них позвонила в местное ОМВД и сообщила, что неизвестные лица вырвали сумку из ее рук.

Сотрудники правоохранительных органов поверили в эту историю и доставили девушку в отделение. Однако затем полицейские установили, что никакого преступления не было. По итогам этой ситуации девушке было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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