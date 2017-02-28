В Белоруссии россиянина задержали за попытку незаконно перебраться на Украину

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Белорусские пограничники задержали россиянина при попытке незаконного пересечения границы с Украиной. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время его депортируют в Россию. Как стало известно пограничникам, россиянин 1991 года рождения был неоднократно судим. Кроме того, имеются сведения о его причастности к экстремистской деятельности.

В Белоруссии при попытке нарушения границы с Украиной задержан гражданин России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на белорусский Государственный пограничный комитет.

"14 февраля на участке ответственности Мозырского пограничного отряда при попытке пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержан гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушитель находится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации. В ближайшее время его передадут правоохранительным органам России.

В ходе проверки пограничники выяснили, что задержанный - уроженец Ханты-Мансийского автономного округа 1991 года рождения - был неоднократно судим в на родине. Кроме того, имеются данные о его причастности к экстремистской деятельности в России. При себе у нарушителя был обнаружен рюкзак с маскировочным халатом, сухим горючим, компасом, фонариком, ножом, сменой белья, термосом и навигатором.

"Задержанный привлечен к административной ответственности за покушение на умышленное незаконное пересечение госграницы, а также за нарушение пограничного режима. За данные правонарушения на него наложено административное взыскание в размере 15 базовых величин (около 10,5 тысячи российских рублей) с депортацией и запретом въезда в Республику Беларусь сроком на пять лет", - сообщили в погранкомитете.

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