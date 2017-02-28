Композитора Добронравова оштрафовали и лишили прав на 1,5 года

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Мировой суд Москвы вынес решение о лишении водительских прав на полтора года известного композитора Александра Добронравова за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Композитор Александр Добронравов лишен водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такое решение во вторник принял мировой суд Москвы, пишет ТАСС.

Кроме того, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Добронравов был пойман сотрудниками ДПС в центре Москвы в начале февраля. Полицейские усомнились в его трезвости и предложили пройти медицинское освидетельствование, однако композитор отказался.

Его представители претензии в опьянении отвергли, заявив, что Добронравов возвращался с медосмотра после перенесенной операции на горле и плохо себя чувствовал.

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