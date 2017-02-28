В СК рассказали, что искали у правозащитницы Зои Световой

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В Следственном комитете пояснили, что обыск в квартире правозащитницы Зои Световой не связан с ее профессиональной деятельностью. По данным СК, в ходе расследования уголовного дела в отношении руководителей ЮКОСа появилась информация, что у Световой могут храниться документы, свидетельствующие об обстоятельствах перевода в Россию средств, похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками.

В ходе обыска в квартире правозащитницы Зои Световой следователи искали документы, свидетельствующие об обстоятельствах перевода в Россию средств, похищенных Михаилом Ходорковским. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками. В связи с этим сегодня следователи проводят обыск по месту жительства Зои Световой", - сказала она.

По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и владельцев нефтяной компании "ЮКОС" и не связаны с правозащитной деятельностью Световой. Петренко также подчеркнула, что обыск осуществляется на основании судебного решения в строгом соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

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