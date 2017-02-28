В деле "девочки Лизы" в Германии появился новый поворот

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Прокуратура Берлина предъявила обвинение гражданину Германии в действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки Лизы. Этот случай не имеет отношения к ее предположительному похищению и изнасилованию мигрантами, однако обстоятельства случившегося вскрылись во время расследования громкого дела.

Берлинская прокуратура во вторник предъявила обвинение 23-летнему гражданину Германии. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки Лизы — участница громкого скандала, который произошел в начале прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в правоохранительных органах Германии, в конце 2015 года девочка вступила с молодым человеком в сексуальный контакт, причем сделала это "по обоюдному согласию". Но согласно законам Германии, любые действия сексуального характера в отношении подростка младше 16 лет являются преступлением. Кроме того, мужчина снял произошедшее на видео.

Девочка Лиза получила известность в начале 2016 года, когда российские СМИ со ссылкой на ее родственников сообщили о похищении ребенка и изнасиловании ее группой мигрантов. В полиции заявили, что никакого похищения не было, девочка сама не хотела возвращаться домой из-за проблем в школе, и все время скрывалась в квартире своего знакомого.

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