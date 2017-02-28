В Саратовской области произошло четвертое за месяц нападение на фельдшера

Теги: нападение Происшествие саратов медицина

В Саратовской области в четвертый раз за последний месяц произошло нападение на фельдшера. Нетрезвый мужчина ударил медработника по лицу за то, что тот не пропустил его к брату в реанимацию. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет.

В Саратовской области совершено четвертое за месяц нападение на фельдшера. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля в Красноармейске. Пьяный мужчина пришел в больницу навестить своего брата, который находится в реанимационном отделении. Однако фельдшер прибывшей в этот момент бригады скорой помощи не пустил его из-за несоблюдения санитарных норм и нахождения в нетрезвом виде.

"Будучи недовольным действиями медицинского работника мужчина нанес ему несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы головы. Кроме того, злоумышленник ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт", - отметили в саратовском управлении СК.

Фельдшер был госпитализирован, медсестре оказали медицинскую помощь на месте. По факту нападения на медработников проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как отметил "Интерфакс", это уже четвертый случай нападения на фельдшеров в регионе. После предыдущих инцидентов были возбуждены уголовные дела.

Предыдущий случай нападения на фельдшера скорой произошел 24 февраля. Прибывший на вызов медик вступил в словесную перепалку с родителями пациентки по поводу ее образа жизни. В результате ссоры мать пациентки выхватила из рук фельдшера пишущую ручку и ударила ею в голову медика. По данному факту 28 февраля было возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Саратове арестовали пристававших к фельдшеру скорой мужчин

В Саратове по факту нападения на фельдшера возбуждено уголовное дело