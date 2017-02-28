Киев грозится силой снять блокаду Донбасса

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Глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к коллегам из Антитеррористического центра за полномочиями и принятием решений для снятия блокады Донбасса. Пока представители разных уровней власти не могут определиться и согласовывают формальности, за дело взялись добровольцы. Они штурмовали участников блокады на железнодорожной станции Кривой Торец.

"Слава нации, смерть врагам", — эти традиционные лозунги украинских радикалов – единственное, что слышат запорожцы в ответ на свой призыв остановить блокаду. Местные жители пытаются прогнать боевиков, но уходят ни с чем. В эти же минуты на другом железнодорожном переезде — в Кривом Торце — так называемых патриотов разгоняет четыре десятка крепких вооруженных мужчин. Расклад сил меняется кардинально. Здесь радикалы подсчитывают потери, передает "ТВ Центр".

"Один человек с черепно-мозговой травмой из защитников редута в больнице. Второй - перелом ноги. Третий - ножевая рана в ногу. У всех состояние не опасное для жизни. Ребята на месте считают, что это была провокация, потому что часть людей нападавших — они с военной выправкой", - говорит нардеп Семен Семенченко.

В местной полиции заявили, что задержали нападавших - в участок отправлены 37 человек. Впрочем, устроившие блокаду радикалы считают, что их атаковали по приказу руководства МВД Арсен Аваков. Глава министерства предлагал премьеру Гройсману силой решить вопрос с боевиками.

"Либерализм нашего правительства не знает границ, месяц вашей либеральной политики, месяц либеральных переговоров с организаторами этой блокады по инициативе Березюка, насколько я знаю, ни к чему не приводят. Надо принимать решения. Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию", - заявлял Аваков.

Но киевская власть продолжает показывать себя беспомощной. Уже и президент Порошенко публично отругал боевиков. Премьер Гройсман собрал металлургов и выслушал их негативные прогнозы. Политики ввели чрезвычайное положение в энергетике, Минфин подсчитывает убытки. Но боевики после сегодняшней попытки разгона, заявляют, что продолжат блокирование и увеличат количество редутов на железнодорожных путях.

А ведь времени договориться с радикалами уже не осталось - ультиматум народных республик истекает во вторник в полночь. Уже в среду несколько крупных предприятий Донбасса, которые все это время работали под украинской юрисдикцией, окажутся под внешним управлением ДНР и ЛНР. По оценкам экспертов, только в экономическом плане страна потеряет до 5% ВВП. Эти заводы до сих пор платили налоги в украинскую казну. Пострадает весь металлургический комплекс государства.

"Если начнут, как домино, останавливаться металлургические предприятия и горные предприятия Украины, которые сегодня являются самыми крупными и самыми крупными для экономики страны, для налогов, то это приведет к тому, что в течение недели рухнет все. Начиная от курса гривны и заканчивая по цепочке всеми предприятиями", - пугает гендиректор Мариупольского металлургическкого комбината имени Ильича Юрий Зинченко.

Это, конечно, не значит, что действия радикалов приносят ущерб только Украине. Разрыв единого производственного цикла не выгоден ни Киеву, ни Донецку. Например, Криворожская ТЭС в Днепропетровской области работает только на антрацитовом угле, который добывается в Донбассе. С этих же шахт переработанный в кокс антрацит поставляется на Енакиевский металлургический комбинат, но это лишь топливо для выплавки продукции. Железнорудное сырье предприятие всегда получало из украинского Кривого Рога. Во вторник рабочие Енакиевского комбината провели многотысячный митинг, на котором поддержали решение властей народных республик взять их предприятие под внешнее управление. Люди из-за блокады остались без работы и если украинская власть ничего не может с этим сделать, то надежда остается только на себя.

Власти народных республик попытаются реанимировать металлургические предприятия и шахты. Придется искать новых покупателей донецкого угля и поставщиков сырья. Ведь экономические отношения с Украиной будут полностью остановлены.

Все последнее время Украина и Донбасс не только воевали, но и торговали друг с другом, что сохраняло надежды на мирное урегулирование. Новый разрыв приведет к фактически полному разделению некогда единого государства.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".