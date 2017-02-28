Путин заявил о готовности закрыть базу в Киргизии

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Россия готова закрыть базу Кант и вывести своих военных с ее территории, если Киргизии больше не потребуется помощь. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым. Более того, Москва и Бишкек не обсуждали вопрос расширения воинского контингента.

Владимир Путин провел вторник в Бишкеке. Столица Киргизии стала завершающим пунктом поездки президента России по странам Центральной Азии, передает "ТВ Центр".

На переговорах Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева обсуждались планы развития российско-киргизского сотрудничества в различных сферах. Президенты двух стран, в частности, рассмотрели перспективы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также вопросы совместной борьбы с терроризмом и укрепления военного сотрудничества.

На пресс-конференции по итогам переговоров лидерам был задан вопрос о возможностях расширения российской авиабазы в Канте, а также о риске новой революции в Киргизии, с учётом того, что в ноябре этого года республику ждут президентские выборы. Говоря о базе, Владимир Путин отметил, что она была создана по просьбе самой Киргизии и действует в интересах безопасности этой страны.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы настолько укрепили свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать контингент воинский. Он связан только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии. Теперь что касается внутриполитических процессов. Это не наше дело, мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более наших союзников. Мы исходим из того, что на всём постсоветском пространстве мы должны ценить стабильность. И исходим из того, что любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и действующего закона", - заявил Владимир Путин.

"Я хотел бы от себя сказать, что если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев. И в 2005 году и в 2010 году. Поэтому, если и будет третья революция, ну, я не буду её делать. Поэтому я вас так скажу: революциям в Кыргызстане поставлена точка", - заверил президент Киргизии.