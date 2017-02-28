Трамп поставил себе "пять с плюсом" за работу президентом

Теги: В мире сша трамп

Дональд Трамп подвёл итоги первых пяти недель на высшем государственном посту. Пятёрку с плюсом поставил себе за работу в качестве президента, а вот умение общаться с гражданами оценил лишь на троечку. По словам Трампа, проблема в том, что ему пока так и не удалось объяснить американцам, что у них отлично работающее правительство.

Вышедший на тропу войны с доброй половиной ведущих американских изданий Дональд Трамп теперь общается только с дружественными медиа, сообщает "ТВ Центр". В их числе Fox News, являющийся одним из основных информационных каналов США. Именно ему президент дал эксклюзивное интервью. Этот ресурс всегда был близок Республиканской партии, поддерживал Трампа во время избирательной гонки. Кроме того, канал обвиняют в открытой антиисламской позиции. Его репортерам президент объяснил свое решение не присутствовать на ежегодном вечере, который проводит ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом Доме. За это его уже осудили и обвинили чуть ли не в покушении на свободу слова. Трамп, в свою очередь, заявил, что подавляющее большинство журналистов публикуют о нем недостоверную информацию.

"Они выдумывают истории про меня. Они выдумывают источники, которых зачастую просто не существует. Это не означает, что я не посещу этот вечер в следующем году. Но я просто решил, что будет лучше, если в этом году меня там не будет", - объяснил Трамп.

Об источниках утечек в СМИ, которые все же существуют, Трамп тоже рассказал репортерам Fox News. По словам избранного президента США, это дело рук его предшественника.

"Я уверен, что за этим стоит президент Обама, его люди стоят за этим. Некоторые из утечек, возможно, исходят от этой группы. Речь идет об очень серьезных утечках, которые негативно влияют на национальную безопасность США", - говорит президент.

Дональд Трамп предположил, что утечки продолжатся. Но пригрозил увольнениями тем сотрудникам Белого Дома, которые их организовывают. Весьма недружественный новому главе государства телеканал CNN обнародовал информацию о том, что Трамп лично разрешил проверить телефоны сотрудников своей администрации, а его пресс-секретарь якобы на одном из совещаний потребовал сдать аппараты для проверки.

Не поддерживающие политику новой администрации СМИ продолжают убеждать свою аудиторию в том, что у команды Дональда Трампа во время избирательной кампании были контакты с Кремлем и российскими спецслужбами, а Москва активно вмешивалась в выборы и повлияла на их результаты. Даже то, что директор ЦРУ лично опроверг эти слухи, противников Трампа не останавливает. Вот, например, сенатор-демократ Берни Сандерс никак не верит в компетентность спецслужб собственной страны и требует провести расследование в отношении Трампа и его связей с Россией.

Выбывший из президентской гонки на раннем ее этапе Сандерс не расслышал, видимо, и слова своего же коллеги по Конгрессу. Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США в ответ на призывы к подобным расследованиям заявил, что нижняя палата Конгресса не будет заниматься охотой на ведьм.

Сам Трамп тоже предпочитает тратить деньги налогоплательщиков на реальные и перспективные проекты. Например, пообещал увеличить на 54 миллиарда расходы на оборону.

На вопрос журналистов, как он оценивает свою работу на посту президента, Трамп уверенно ответил - на пять с плюсом. А вот за умение общаться с гражданами страны поставил себе троечку. Мол, правительство-то он сформировал хорошее, но объяснить этого соотечественникам пока не смог. Во вторник ему предстоит попробовать донести свое видение будущего США до Конгресса. Послание Дональда Трампа начнется примерно в 5 утра по Москве. Известно, что в процессе подготовки речи президент сфокусировался на внутренних проблемах страны и планах по ликвидации хаоса, который, по словам самого Трампа, ему оставил Обама.

Источники в Белом Доме также сообщили прессе, что накануне выступления в Конгрессе глава государства отказался от просмотра любимых ток-шоу. В Twitter тоже тишина, хотя Трамп активный пользователь соцсетей.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев. "ТВ Центр".