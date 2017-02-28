ВОЗ назвала самые опасные для человека бактерии

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором заявила об угрозе для всего человечества. Опасность представляют 12 типов бактерий, против которых существующие антибиотики бессильны, и в случае возникновения эпидемий последствия могут быть очень серьезными. Специалисты ВОЗ призвали страны срочно заняться разработкой новых лекарств и подчеркнули, что список опасных бактерий может увеличиться.

Умереть от простой царапины или насморка, отказаться от простейших операций или даже банальных походов к стоматологу — это вовсе не апокалиптическая фантастика, а обозримое будущее. Реальность, в которой антибиотики не работают и на существующих методах лечения поставлен крест. Ученые называют это "постантибиотической эрой", смертельной угрозой для человечества, передает "ТВ Центр".

"Устойчивость к антибиотикам набирает обороты, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно", - говорится в заявлении ВОЗ.

Почти век назад человек, казалось, изобрёл смертельное оружие против бактерий - антибиотик. Однако выиграно было сражение, а не война. Она продолжается до сих пор: микробы учатся сопротивляться лекарственным препаратам, у них вырабатывается что-то вроде иммунитета. По данным ВОЗ, сегодня существует уже как минимум 12 болезнетворных микроорганизмов, на которые не действуют вообще никакие лекарства. Большинство из них приводят к серьезным инфекциям дыхательных путей, нервной, мочевой и кровеносной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Риск летального исхода крайне высок.

"Возникновение устойчивости к антибиотикам - это естественная часть борьбы бактерий за свой кусок жизни. То есть человечество в подавляющем большинстве ничего принципиально нового не выдумало, оно только заимствовало эти механизмы борьбы с микробами. И разница была только в повысившихся в тысячи раз концентрациях, к которым микробы тоже приспособились", - объясняет заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН Константин Мирошников.

В последнее время этот процесс только ускоряется. Антибиотиками бесконтрольно кормят скот, ими же лечатся люди. Заражают устойчивыми бактериями других. Бактерии же, в свою очередь, способны обмениваться биологической информацией друг с другом. Уже сегодня нечувствительные к лекарствам микроорганизмы уносят десятки тысяч жизней ежегодно. А через 30 лет, по прогнозам ВОЗ, эта цифра возрастет до десятка миллионов.

"Этот доклад, на мой взгляд, является результатом тех усилий, которые прилагают специалисты разных областей для того, чтобы обратить внимание на существование проблемы с антибиотиками. Для того, чтобы человечество не оказалось беззащитным в очередную эпидемию, предположим, брюшного тифа. Ситуация с антибиотиками весьма тревожна. Тем не менее, у людей такого представления нет. И уже в течение нескольких лет существует движение в научной среде с целью выйти в соответствующие органы парламента, правительства, с тем, чтобы поставить такую задачу: нам нужны антибиотики", - говорит заведующий лабораторией разработки методов поиска биологически активных соединений НИИ им. Г.Ф. Гаузе Алексей Тренин.

Без господдержки, уверены ученые, здесь никак не обойтись. Дело в том, что фармацевтические компании не спешат инвестировать в разработку новых антибиотиков. На это уходят десятки лет и миллиарды долларов, а в итоге получаются дешевые препараты, которые, к тому же, пациенты принимают в крайних случаях и не более двух недель. Дело не прибыльное.

"Мы опубликовали список бактерий, демонстрирующих устойчивость к антибиотикам для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть: государства и индустрия сегодня как никогда должны действовать сообща. Начинать активно работать над созданием и выходом на рынок новых видов лекарств нужно было еще позавчера", - сокрушается ученый ВОЗ Никола Маргини.

Принять участие в этой работе обязан каждый, уверены в ВОЗ. Во-первых, нельзя заниматься самолечением - необходимо применять только те антибиотики, которые назначены дипломированным врачом. Во-вторых, нужно всегда пропивать весь курс таблеток - бактерии быстрее адаптируются к лекарствам, если воздействовать на них малой дозой препарата. И в третьих, специалисты советуют регулярно мыть руки, избегать контактов с больными людьми и своевременно вакцинироваться.

Ольга Оксенич, Игорь Константинов, "ТВ Центр".